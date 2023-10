Meteo, da mercoledì 25 ottobre altre nuvole e piogge sull'Italia

Il tempo di mercoledì 25 ottobre sarà ancora condizionato dalla sesta perturbazione del mese giunta sull’Italia il giorno precedente. Il fronte più avanzato raggiungerà le regioni meridionali con un tempo instabile e il rischio di rovesci o temporali soprattutto tra la Campania e la Calabria tirrenica; fenomeni più scarsi nelle altre regioni. Alle sue spalle l’atmosfera rimarrà instabile con la possibilità di ulteriori precipitazioni, specie a inizio giornata, al Nordest, al Centro e in Sardegna; già nel corso della mattinata comunque i fenomeni cominceranno ad attenuarsi e concentrarsi su estremo Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e interno della Sardegna. Schiarite temporaneamente ampie e diffuse al Nordovest con temperature massime in rialzo. Valori in calo invece su settore tirrenico e Isole maggiori dove lo Scirocco sarà sostituito da freschi venti di Libeccio che soffieranno da moderati a forti, specie in Sardegna.

Tendenza meteo, Italia nel mirino di nuove perturbazioni dal 25 ottobre

Nel resto della settimana sul Mediterraneo centrale e sull’Italia insisterà un flusso di tese correnti occidentali che potranno indirizzare altri sistemi nuvolosi atlantici verso il nostro Paese. Già giovedì una nuova perturbazione estenderà le sue nuvole verso il Nord e la Toscana con alcune precipitazioni lungo le Alpi e tra il Levante ligure e l’alta Toscana, in intensificazione in serata quando potranno sconfinare verso le pianure vicine dal Piemonte fino al Friuli. Una vivace e umida ventilazione occidentale addosserà una nuvolosità variabile anche nell’ovest della penisola e in Sardegna dove non si esclude qualche pioggia isolata. Venerdì il sistema nuvoloso dovrebbe rapidamente allontanarsi verso i Balcani determinando locali piogge residue nel settore tirrenico e appenninico e, nelle prime ore del giorno, anche al Nordest.



Il fine settimana vede una evoluzione ancora piuttosto incerta; dovrebbero comunque prevalere condizioni di variabilità ma senza fasi particolarmente perturbate con il rischio di qualche pioggia per lo più limitata ad Alpi e regioni tirreniche dove insisterà una ventilazione occidentale. Dal punto di vista termico potremo avere temperature oscillanti, regolate dall’andamento di nuvole e piogge, con valori per lo più leggermente sopra le medie stagionali.

