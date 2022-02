Meteo, dalla neve all'alta pressione: da mercoledì 2 marzo torna il tempo stabile, ma non per tutti

La settimana si sta aprendo con uno scenario meteo decisamente movimentato soprattutto al Centro-Sud, dove l'unione di aria artica e di un nuovo sistema perturbato porterà la neve fino a quote eccezionalmente basse tra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo. Da metà settimana si profila poi il ritorno dell'alta pressione, che secondo le attuali proiezioni garantirà condizioni meteo stabili quasi ovunque e temperature più in linea con le medie stagionali.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Mercoledì 2 marzo il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese. Nel corso della giornata osserveremo tuttavia un graduale aumento delle nuvole sulla Liguria centro-occidentale e nell'ovest della Sardegna con qualche piovasco serale possibile nel sud-ovest dell’Isola; nubi alte in arrivo anche sul resto del Nord con tendenza a velature, più diffuse e localmente dense in serata.

Le temperature saranno in rialzo di 1-4 gradi, ancora più sensibile nel settore alpino; valori ancora sotto la norma soprattutto al Sud. Venti settentrionali in attenuazione, ma con Maestrale moderato su medio e basso Adriatico, Puglia, alto Ionio e nord della Sicilia. A fine giornata Libeccio in intensificazione sul Ligure.

Giovedì 3 marzo le condizioni meteo saranno stabili in gran parte del Paese. Faranno eccezione le Isole maggiori, coinvolte da una debole perturbazione che dalla Sardegna si dirigerà verso la Sicilia portando piogge per lo più deboli. Nel resto d’Italia osserveremo un po’ di nuvole dal mattino in Liguria e in Toscana e, nel pomeriggio, anche sull’Emilia e il resto del Centro. Nella notte successiva fenomeni in esaurimento in Sardegna, mentre qualche locale pioggia potrà insistere sulla Sicilia coinvolgendo anche la Calabria.

Le temperature aumenteranno praticamente ovunque e i venti saranno in generale deboli.

La tendenza meteo per la fine della settimana

Nell’ultima parte della settimana il campo di alta pressione influenzerà le condizioni meteo in gran parte del Paese, e nelle regioni di Nord-Ovest non si profila dunque una tregua dalla siccità.

Tra venerdì e il weekend la stabilità atmosferica avrà la meglio praticamente ovunque, con l’eccezione di qualche rovescio isolato in Sardegna e in Sicilia nella giornata di sabato 6 marzo: si tratta di una tendenza a lungo termine che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda le temperature, nonostante il ritorno dell’alta pressione attualmente sembra destinata a prevalere una ventilazione fresca da est o nord-est che manterrà probabilmente la colonnina di mercurio su valori vicini alla norma, localmente anche al di sotto.