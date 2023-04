Meteo, da mercoledì 19 si accende l'instabilità anche al Nord: le previsioni

Da metà settimana, in particolare da mercoledì 19 sera, si accende l'instabilità anche sul Nord Italia, con l'arrivo di piogge e temporali. L’assenza di un’area di alta pressione sull’Europa meridionale continua a mantenere esposta l’Italia a condizioni di instabilità, con effetti maggiormente evidenti soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud.

Tuttavia, fra la seconda parte di mercoledì e la giornata di giovedì, anche il Nord vedrà un aumento dell’instabilità a partire dal Nord-Est, a causa del transito di un impulso perturbato (perturbazione n.5) che si muoverà da est verso ovest sull’Europa centrale, lambendo anche le regioni settentrionali.

In questi giorni le temperature si avvicineranno alle medie stagionali, a parte una temporanea flessione giovedì al Nord a causa del peggioramento. Successivamente, dopo un venerdì ancora un po’ instabile al Nord e nelle zone interne del Centro, si attende un generale miglioramento per il fine settimana con temperature in crescita, diffusamente oltre i 20 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 19

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e gran parte della Sicilia; nuvolosità variabile altrove, con locali piogge o rovesci in Puglia e Calabria. Nelle ore centrali del giorno sviluppo di rovesci e temporali nelle aree interne del Centro-Sud, con sconfinamenti verso le coste dell’alto Ionio. Al Nord sviluppo di isolati rovesci o temporali sull’Appennino settentrionale, le Alpi Marittime e lungo la fascia prealpina, in estensione alle pianure fra est Lombardia, Veneto e Friuli dove insisteranno anche in serata.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, intorno o poco oltre i 20 gradi al Nord, in Toscana e sulle Isole. Venti deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per giovedì 20

Giornata abbastanza soleggiata al Sud, sulle Isole e lungo le coste del Centro, a parte lo sviluppo di brevi temporali pomeridiani sull’Appennino meridionale. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con precipitazioni anche temporalesche particolarmente diffuse e insistenti al Nord, ma nel pomeriggio anche sulle regioni centrali.

Quota neve intorno a 1300-1600 metri sulle Alpi. Temperature massime in sensibile calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento al Centro-Sud. Venti in rinforzo da sud o sud-est. Mossi i mari settentrionali e i canali delle Isole, poso mossi gli altri bacini.