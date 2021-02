Meteo, da mercoledì 17 febbraio sensibile aumento delle temperature

Si concluderà l'ondata di gelo con temperature in aumento a partire da mercoledì 17 febbraio. Tempo discreto con poche piogge. La tendenza meteo

Da mercoledì 17 febbraio l’ondata di gelo sull’Italia si potrà definire archiviata. L’arrivo di correnti relativamente miti di origine atlantica e l’attivazione di venti sud-occidentali favoriranno questo rialzo termico con i valori che gradualmente torneranno più in linea con le medie e alla fine della settimana anche al di sopra. Questi venti riusciranno così a scalzare la massa d'aria gelida affluita sul Paese durante il weekend.

Da mercoledì 17 febbraio temperature in aumento

Mercoledì il sole prevarrà su Sardegna e Sicilia, sulle Alpi, in Piemonte e sulle regioni adriatiche. Nuvole e cieli grigi sulla Liguria centro-orientale, in Val Padana e sulle regioni tirreniche della Penisola. Sarà possibile qualche debole pioggia tra Levante ligure e alta Toscana. Si attiveranno miti venti sud-occidentali con temperature di conseguenza in sensibile aumento. Mari: mosso il mar ligure; localmente mosso il Tirreno centrale; in prevalenza calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Nell’ultima parte della settimana saranno ancora protagoniste correnti occidentali che porteranno una fase di tempo stabile e un clima relativamente mite. Una debole perturbazione atlantica tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì attraverserà le regioni del Centro-nord. Successivamente il sistema nuvoloso si sposterà verso il Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti il prossimo weekend dovrebbe trascorrere in compagnia dell’alta pressione e dunque di un tempo stabile e senza freddo intenso.