Meteo: da mercoledì 17 aprile freddo, neve e temporali. I dettagli

La perturbazione giunta sul Nord Italia, un fronte freddo molto attivo che si muove lungo le intense correnti nord-occidentali che investiranno l’Italia ancora per alcuni giorni, nel corso di mercoledì 17 aprile continuerà ad avanzare verso le regioni meridionali, portando piogge e temporali al Sud e rovesci più isolati al Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Nei settori alpini di confine ci sarà ancora qualche debole nevicata; non mancheranno le schiarite in pianura al Nord-Ovest e nelle Isole.

Proseguirà ovunque il calo delle temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, diffusamente inferiori alla norma. La ventilazione sarà ancora intensa e contribuirà ad accentuare la percezione del freddo: forti venti di Maestrale sulle Isole, sui mari di ponente e all’estremo Sud; venti di Foehn sulle Alpi e nelle vicine zone di pianura del Nord.

Freddo e temporali anche nella seconda parte della settimana: possibili nevicate lungo l'Appennino. La tendenza

Anche la seconda parte della settimana sarà caratterizzata dalla presenza di una vasta area di bassa pressione e da una massa d’aria fredda, responsabili di un clima piuttosto freddo e ventoso, con una marcata instabilità giovedì 18 soprattutto in Emilia Romagna e al Centro-Sud peninsulare, con diffusi episodi temporaleschi e un ulteriore lieve calo termico che potrebbe dare luogo a delle nevicate lungo l’Appennino centrale. Per ulteriori dettagli sulla tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.