Meteo: da martedì 26 a giovedì 28 alcune piogge e clima più mite

Con l’indebolimento dell’alta pressione si è attivato un flusso di aria relativamente mite e umida che, nella parte centrale della giornata odierna (lunedì 25), porterà molte nuvole al Nord e sulle regioni tirreniche, ma nonostante ciò le piogge saranno quasi del tutto assenti; al Sud invece il tempo rimarrà più soleggiato. Alla fine della giornata arriverà poi una debole perturbazione atlantica (la numero 7 di novembre) che, tra questa notte e la giornata di domani (martedì 26), attraverserà il Nord per spostarsi successivamente sul Centro-Sud, dove qualche pioggia bagnerà il versante tirrenico tra mercoledì 27 e giovedì 28.

Durante questa fase, caratterizzata da maltempo comunque di modesta intensità, l’aria più mite al seguito della perturbazione favorirà un generale rialzo delle temperature, che saliranno anche sopra la media. L’evoluzione per l’ultima parte della settimana rimane invece tuttora incerta e legata alla traiettoria, ancora poco definita, di un vortice ricolmo di aria fredda che dovrebbe scendere dal Mare del Nord verso i Balcani, da dove è possibile che influenzi le condizioni del tempo anche sull’Italia.

Le previsioni meteo per martedì 26 novembre

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud e Isole. In generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge sparse su Liguria, Basso Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Occidentale e Alta Toscana, con deboli nevicate sulle zone alpine oltre 1500-1700 metri. Temperature in diffuso e sensibile aumento, soprattutto nei valori minimi. Venti moderati dai quadranti meridionali su quasi tutti i mari.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 novembre

Nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato, specie al Sud e Isole. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Levante Ligure, Venezie, Emilia Orientale, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Temperature massime in crescita in gran parte della Pianura Padana, in calo in Sardegna, con poche variazioni altrove.