Meteo: da martedì 3 nuova possibile fase di maltempo. La tendenza

La prima perturbazione del mese di dicembre, in arrivo martedì 3, darà luogo mercoledì 4 allo sviluppo di un vortice di bassa pressione nei pressi dell’Italia centro-meridionale che insisterà anche giovedì 5. Mercoledì ci saranno piogge e rovesci in Sardegna, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud; altrove alternanza di nubi e schiarite, con ampi spazi soleggiati sulle Alpi. I venti di Maestrale si intensificheranno sulle Isole e tornerà a soffiare la Bora sull’alto Adriatico, con temperature in generale vicine ai valori tipici della stagione.

Giovedì il vortice ciclonico tenderà ad approfondirsi, spostandosi sul mar Ionio: di conseguenza sarà probabile una fase di maltempo nelle regioni meridionali e in Sicilia, con possibili temporali e un calo termico. In tutto il Centro-Sud, nelle Isole, sull’alto Adriatico e in Emilia Romagna la ventilazione sarà molto sostenuta, con mari da mossi ad agitati.

Venerdì 6 dicembre situazione in miglioramento ma nel weekend dell'Immacolata potrebbe peggiorare nuovamente: la tendenza meteo

Venerdì 6 i dati attuali confermano un probabile miglioramento, a parte gli ultimi effetti in termini di precipitazioni al Meridione e forti venti al Sud e Isole, mentre un altro sistema nuvoloso in arrivo dalla Francia potrebbe lambire le Alpi. C’è ancora molta incertezza sull’evoluzione successiva: i dati modellistici comunque sembrano indicare un nuovo peggioramento proprio nel fine settimana dell’Immacolata per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica.