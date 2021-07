Meteo, da martedì 20 tempo più stabile e caldo in aumento

La perturbazione è ormai scivolata lontano dall’Italia e grazie ad una rimonta dell’alta pressione oggi, martedì 20, avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo anche nelle regioni meridionali, dove saranno possibili solo rovesci residui.

Nei prossimi giorni la graduale espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo Occidentale garantirà prevalenza di tempo bello e temperature in aumento, con valori superiori alla media dappertutto e un caldo più intenso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 20

Al mattino un po’ di nuvole al Sud e innocua nuvolosità in transito anche al Nord-Est; in generale soleggiato altrove, con caldo in rapido aumento.

Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Sud e nelle zone interne delle Isole, con qualche rovescio o isolato temporale sull’Appennino meridionale e nella Calabria ionica; locali temporali possibili anche su Alpi e Appennino settentrionale. Sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia.

Temperature massime in crescita in gran parte del Paese. Deboli venti di Maestrale al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 21

Alternanza tra sole e nuvole al Nord: isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi e Appennino Settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulla pianura emiliana. Nel resto d’Italia tempo in generale bello. Temperature massime in leggera crescita al Centro-Sud.