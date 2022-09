Meteo, da lunedì 5 torna l'anticiclone: sole e caldo estivo protagonisti

Per l’inizio della prossima settimana si conferma una fase di tempo più stabile in tutto il nostro Paese, in seguito all’estensione dell’anticiclone dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

La giornata di lunedì 5 infatti vedrà prevalere cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppi di modesta nuvolosità nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e gran parte del settore appenninico, con basso rischio di precipitazioni. Da segnalare anche un po’ di nuvolosità in transito nel nord della Sardegna. Le temperature saranno in rialzo quasi ovunque con punte massime di 30-31 gradi al Centro-Nord e fino a 32-34 nelle Isole maggiori. Venti moderati settentrionali nel canale d’Otranto e sullo Ionio, da est nel canale di Sardegna; altrove venti perlopiù deboli.

Prima parte di settimana caratterizzata da sole e clima più caldo

Da lunedì 5 a mercoledì 7 dovrebbero quindi prevalere le schiarite a parte lo sviluppo, nelle ore pomeridiane, di nubi sulle Alpi che, in particolare martedì 6, potranno dare luogo a rovesci e temporali a carattere isolato.

Il promontorio africano sarà associato anche all’afflusso di una massa d’aria più calda con temperature in aumento e il ritorno di un caldo estivo, anche intenso nelle Isole maggiori e nel settore tirrenico con punte intorno ai 35 gradi o poco superiori.