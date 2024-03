Meteo, da lunedì 18 Italia tra sole e nuvole, con qualche debole pioggia: la tendenza

Anche all'inizio della prossima settimana le condizioni meteo resteranno nel complesso poco perturbate e miti da Nord a Sud, salvo qualche passaggio nuvoloso associato a sporadiche deboli piogge.

Da lunedì 18 nuvole e poche piogge: la tendenza meteo

Più nel dettaglio, nella prima parte della giornata di lunedì 18 avremo un po' di nubi soprattutto al Centro-Nord, con schiarite invece al Sud e sulle Isole. Nel corso del giorno saranno possibili deboli precipitazioni isolate sulle zone alpine di confine e nel Levante Ligure. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche in Campania. In serata non si esclude qualche rovescio isolato nell'estremo Nord-Est, su Marche e Abruzzo.

Anche martedì 19 sarà una giornata con condizioni meteo discrete da Nord a Sud, nonostante la presenza di una nuvolosità variabile in molte regioni ma senza precipitazioni di rilievo.

Il clima resta gradevole, con temperature che non subiranno grandi variazioni, e si manterranno su valori primaverili in tutto il Paese.