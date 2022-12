Meteo, da lunedì 12 prima ondata di gelo artico. Neve in pianura? Le ultime novità

A partire da domenica 11 e lunedì 12 l'Italia verrà investita da un'ondata di freddo invernale per l'arrivo di aria artica che farà calare sensibilmente le temperature. Al momento però, secondo le previsioni, non c'è da aspettarsi neve in pianura per l'inizio di settimana: nonostante l'arrivo del freddo infatti non sono previsti fenomeni in gradi di portare neve a bassa quota.

Il calo termico atteso per domenica è legato all’arrivo di un nucleo di aria artica dal Nord Europa che a inizio settimana scivolerà lungo la Penisola determinando un ulteriore calo delle temperature che faranno registrare valori inferiori alla media soprattutto al Nord e sul versante adriatico. In compenso la giornata di lunedì trascorrerà con condizioni relativamente tranquille, con pochi fenomeni di rilievo e ampie schiarite, soprattutto al Centro-Nord.

Arriverà neve in pianura? Le ultime novità

Da martedì l’evoluzione mostrata dai dati attualmente a nostra disposizione è caratterizzata da un elevato grado di incertezza. Sia lunedì che martedì avremo delle gelate diffuse al Nord con valori sottozero, martedì anche nelle zone interne del Centro. Nonostante il freddo però, il rischio di vedere neve in pianura sarà molto improbabile.

Un veloce sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale martedì 13 infatti potrebbe attraversare la Sardegna per poi spostarsi verso il Sud e la Sicilia, portando rovesci e temporali.

Mercoledì 14 l’instabilità potrebbe insistere nelle Isole e sul versante tirrenico del Centro, con un generale aumento della copertura nuvolosa anche al Centro-Nord.