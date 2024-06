Meteo, da giovedì 27 tornano caldo e afa: picchi ancora intorno ai 40°C

In questa seconda parte della settimana sull’Italia si rinforzerà l’anticiclone, che quindi da giovedì 27 garantirà giornate in prevalenza soleggiate e stabili, con piogge quasi del tutto assenti, ma anche con temperature e afa ovunque in aumento.

Complice l’aria bollente di origine sahariana trascinata sul nostro Paese, la colonnina di mercurio dei termometri tornerà infatti a spingersi anche oltre i 35 gradi, con picchi che nelle Isole Maggiori sfioreranno nuovamente i 40 gradi.

Le temperature risulteranno in generale più alte al Centro-Sud e Isole, mentre faranno registrare valori più contenuti al Nord, dove però il caldo verrà maggiormente accentuato dagli elevati tassi di umidità che renderanno l’afa particolarmente fastidiosa.

Un parziale peggioramento del tempo è possibile al Nord nel corso del fine settimana, quando una perturbazione (la numero 10 di giugno), lambendo l’Arco Alpino, causerà un aumento dell’instabilità, con la formazione di temporali che però rimarranno più che altro confinati ad Alpi, Prealpi e pianure più vicine; in compenso i venti più freschi attivati da questa perturbazione favoriranno una generale attenuazione del caldo già agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 27

Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Nord, zone interne del Centro e Puglia, comunque con pochi isolati rovesci e temporali per lo più concentrati su Alpi Orientali e Puglia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in crescita al Nord, regioni centrali adriatiche e Isole Maggiori, in lieve diminuzione invece al Sud Peninsulare: possibili picchi fino a 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità.

Le previsioni meteo per venerdì 28

Tempo bello in gran parte del Centro-Sud. In generale parzialmente nuvoloso al Nord con maggiori schiarite in pianura e lungo le coste. Sulle Alpi, nelle ore pomeridiane, locali e brevi rovesci di pioggia, più probabili ancora una volta sui settori orientali del triveneto.

Temperature in generale aumento con valori intorno ai 30 gradi e oltre in tutta Italia ma con picchi superiori ai 35 gradi nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Venti moderati da est nel Canale di Sardegna e da nord-ovest tra Adriatico meridionale, Canale d’Otranto e Ionio orientale con i rispettivi mari che risulteranno mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.