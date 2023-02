Meteo, da giovedì 23 si cambia: torna la pioggia, ecco dove

Il lungo dominio dell'alta pressione potrebbe terminare nella seconda metà della prossima settimana: una perturbazione potrebbe infatti riportare la pioggia sulle regioni occidentali dell'Italia, tra cui il Nord-Ovest, zona alle prese con una grave siccità.

Fino a metà settimana tempo stabile, poi probabile ritorno della pioggia: i dettagli

Martedì 21 avremo ancora un tempo dettato da condizioni pienamente anticicloniche. Inizio di giornata con presenza di nubi basse più o meno compatte sulle pianure del Nord, nel settore ligure e in quello tirrenico fino al nordovest della Calabria. Possibili isolati piovaschi o pioviggini sulla Liguria centrale e nebbie in Val Padana e tra bassa Toscana, Lazio e nord della Campania; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio nebbie in sollevamento, schiarite temporaneamente più ampie in Campania e nel nordovest della Calabria, ancora qualche pioviggine in Liguria. La sera nuvole in ulteriore intensificazione su gran parte del Nord e in moderato aumento anche sul medio Adriatico.

Temperature senza grandi variazioni; massime in lieve calo in Liguria, Toscana, nelle Venezie e in generale ancora sopra la norma. Venti deboli con qualche modesto dai quadranti meridionali su Ligure, Tirreno occidentale e canali delle Isole. Mari calmi o poco mossi.

A iniziare da mercoledì 22 e nei giorni successivi della settimana dovremmo assistere a un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Nella circolazione a scala europea una saccatura di bassa pressione tenderà ad approfondirsi nell'ovest del continente e a spingersi insieme ad aria più fredda fino al Mediterraneo centro-occidentale. In questa evoluzione dovrebbe essere coinvolta anche l'Italia ma con effetti che sono ancora decisamente incerti.

Secondo le attuali proiezioni mercoledì 22 un primo passaggio nuvoloso molto debole determinerà una prevalenza di nuvole al Centro e soprattutto al Nord con qualche sporadico fenomeno al Nordovest dove caleranno di qualche grado anche le temperature.

Una perturbazione più organizzata dovrebbe poi affacciarsi tra giovedì 23 e venerdì 24. La sua traiettoria è al momento molto incerta e di conseguenza lo è il reale coinvolgimento del nostro Paese che sembra comunque più probabile per le regioni più occidentali. Per maggiori informazioni dovremo attendere i prossimi aggiornamenti.