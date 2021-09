Meteo, da giovedì 23 settembre rialzo termico e clima estivo al Sud

Aria più calda dal Nord Africa da giovedì, invaderà le nostre regioni, con maggior efficacia quelle centro-meridionali dove, nell’ultima parte della settimana, si tornerà su livelli estivi con punte intorno ai 30 gradi o leggermente superiori. Dopo un sabato stabile e soleggiato per domenica si profila la possibilità di un peggioramento con nuvole e qualche pioggia al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: evoluzione, questa, che necessita di ulteriori conferme.

Previsioni meteo per giovedì 23 settembre

Tempo instabile in Sicilia con locali rovesci o temporali nei settori meridionali e orientali dell’isola. Sporadiche precipitazioni possibili anche nel sud della Calabria. Nel resto del Paese tempo soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole su Piemonte, alta Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Temperature massime in ulteriore leggero rialzo al Nord-Est e in Sardegna: valori fino a 23-25 gradi al Nord e lungo l’Adriatico, picchi di 27-28 gradi sul settore tirrenico e sulle Isole, fino a 30 gradi in Sardegna. Venti moderati settentrionali sullo Ionio, da est in Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì 24 settembre

Venerdì giornata in gran parte soleggiata ad eccezione della parte meridionale e orientale della Sicilia dove saranno possibili sporadiche piogge nella prima parte della giornata; da segnalare la presenza di un po’ di nuvole tra Umbria, Toscana e levante ligure.