Meteo, da giovedì 21 piomba l'inverno: pioggia, vento forte e neve fino in pianura, ecco dove

La seconda parte della settimana, in base alle ultime proiezioni, si conferma molto movimentata con l'arrivo di nuove perturbazioni, vento forte, freddo invernale e neve fino a quote di pianura.

L'Italia si troverà infatti immersa in un teso flusso di correnti nord-occidentali in cui si muoveranno veloci perturbazioni atlantiche associate ad afflussi di aria fredda provenienti da latitudini artiche. Il calo termico sarà sensibile e brusco, specie da giovedì 21, quando i valori si porteranno al di sotto delle medie al Centro-Nord.

Ricordiamo che, nonostante le nuove conferme che arrivano dai modelli previsionali, i margini di incertezza rispetto alla tendenza meteo per la seconda parte della settimana sono elevati, pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Arriva l'inverno: giovedì 21 brusco calo termico, vento forte e neve in pianura

Nelle prime ore di giovedì la perturbazione n.5 darà luogo agli ultimi residui effetti all'estremo Sud, per poi allontanarsi velocemente verso la Grecia. Già nel corso della mattinata, però, un altro e più intenso sistema frontale raggiungerà il Nord-Ovest e la Toscana, e si estenderà rapidamente nel pomeriggio a Sardegna e a tutto il Centro-Nord portando precipitazioni diffuse e a tratti intense soprattutto sulle Alpi di Nord-Ovest, in Toscana e sull'Appennino settentrionale.

Durante il passaggio della perturbazione le precipitazioni saranno nevose nei fondovalle alpine e non si esclude l'arrivo della neve anche a quote basse, con fiocchi anche in pianura, probabilmente in Piemonte.

Il peggioramento sarà accompagnato da una intensa ventilazione occidentale sui mari di Ponente e sulle coste delle Isole maggiori e tirreniche, che poi coinvolgerà tra la notte e la giornata di venerdì tutta la Penisola, con forti raffiche anche in Sardegna e sull'Appennino. Mari molto mossi o agitati.

Entro la fine di venerdì la ventilazione si disporrà da Maestrale. I venti saranno in rinforzo anche al Nord e sulle Alpi, con episodi di Fohn su Nord-Ovest e Tramontana in Liguria. Generale e brusco calo termico giovedì, più marcato al Centro-Nord sia nei valori minimi che massimi, ben inferiori alla media stagionale. Le temperature saranno invernali: si scenderà sotto lo zero durante la notte.

Anche quella di venerdì sarà una giornata fredda, con valori sotto la norma soprattutto al Centro-Nord, ma con ampi rasserenamenti sulle regioni settentrionali anche grazie ai venti di Fohn. La perturbazione interesserà invece su parte del Centro e basso versante tirrenico, con rovesci e temporali. Quota neve in calo sull'Appennino centrale intorno ai 1300 m.

Per sabato si conferma infine un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutto il Paese.