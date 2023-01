Meteo, da giovedì 19 freddo verso il Sud: possibile arrivo di neve a bassa quota, ecco dove

Nella seconda parte della settimana l'aria fredda da nord si propagherà gradualmente verso le regioni meridionali, e darà luogo ad una circolazione di bassa pressione intorno all'Italia che manterrà il tempo a tratti variabile, con rischio di nuovi episodi di neve fino a quote di pianura.

Settimana invernale: da giovedì 19 possibile neve fino in pianura: ecco dove

Giovedì 19 avremo nuvole su gran parte d'Italia, ad eccezione del Nord-Ovest, dove si osserveranno ampie schiarite. Piogge sparse interesseranno Emilia, Toscana, Lazio, Nord-Est e ovest della Sardegna. Qualche fenomeno isolato sarà possibile tra Toscana e Umbria, sul versante tirrenico tra Calabria e Sicilia, e in serata nel Salento. La neve cadrà a quote molto basse, e nel pomeriggio fino in pianura in Emilia. Al Centro e in Sardegna la neve cadrà fino a 400-600 metri. Temperature in calo. Vento fino a moderato su Sicilia e Centro-Sud, più intensi venti di Maestrale in Sardegna.

L'evoluzione per le giornate successive è ancora piuttosto incerta. Nello scenario più probabile venerdì 20 sarà ancora possibile qualche nevicata in Emilia fino a quote di pianura. Rovesci nevosi fino a basse quote anche nelle Marche e in Umbria. Qualche rovescio a carattere isolato interesserà anche le regioni del Sud, il nord di Sicilia e Sardegna. In Sardegna fiocchi di neve fino a circa 600 metri, al Sud al di sopra degli 800-900 metri. Il clima resta freddo da Nord a Sud, con temperature pienamente invernali.

Durante il weekend probabilmente avremo tempo buono al Nord con temperature in aumento, specie al Nord-Ovest, ancora qualche precipitazione, soprattutto sabato, sulle regioni centrali adriatiche, nevose fino a quote basse, e alcuni rovesci al Sud.