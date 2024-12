Meteo: da giovedì 12 dicembre nuove piogge in alcune regioni. La tendenza

Nella giornata di giovedì 12 dicembre il Nord e gran parte del settore peninsulare beneficeranno di un campo di pressione relativamente alta e livellata con condizioni stabili e prevalentemente soleggiate; un po’ di nuvole irregolari potranno interessare Emilia, medio e basso Adriatico ma con tempo asciutto e all’alba sarà possibile qualche nebbia sulla bassa pianura tra est del Piemonte e Lombardia. Le Isole maggiori e la Calabria invece in giornata verranno raggiunte da un fronte instabile con nuvole e possibili piogge anche a carattere di rovescio. Le temperature saranno in calo nelle minime al Centronord con possibili deboli gelate in Val Padana; le massime saranno leggermente sotto le medie al Nord, leggermente sopra invece sulla Sicilia. Venti da est o di Scirocco tenderanno a intensificarsi in prossimità delle Isole.

In seguito, tra venerdì 13 e sabato 14, un flusso di correnti sud-occidentali, faranno muovere gradualmente l’area di instabilità dalle Isole verso le regioni peninsulari con nuvole ed alcune precipitazioni che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbero risultare più diffuse e abbondanti al Sud nella giornata di sabato. Il Nord dovrebbe rimanere ai margini di questo passaggio instabile e registrare quindi una maggiore nuvolosità ma con scarso rischio di fenomeni con qualche pioggia a lambire settore ligure ed Emilia Romagna e deboli nevicate nelle Alpi occidentali. La ventilazione sarà meridionale, per lo più di Scirocco, con afflusso di aria più mite e conseguente rialzo delle temperature sabato al Centrosud.

Domenica 15 dicembre non si esclude un nuovo impulso perturbato verso l'Italia: la tendenza meteo

Domenica 15 poi un impulso in discesa dal Nord Atlantico potrebbe rapidamente attraversare l’Italia. Il Nord, anche grazie alla protezione offerta dall’arco alpino, e gran parte del Centro non dovrebbero registrare particolari effetti mentre una nuova fase instabile sembra possibile sul medio Adriatico e al Sud. La ventilazione diverrà settentrionale con afflusso di aria più fredda.

Per l’inizio della prossima settimana potrebbe poi rinforzare un’area di alta pressione con diffuse condizioni di stabilità. Per una conferma e maggiori dettagli di questa tendenza seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.