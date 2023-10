Meteo, da domenica 8 caldo anomalo e zero termico a 4000 metri sulle Alpi. Quanto durerà?

L'autunno resta fermo ai blocchi di partenza, confinato lontano dall'Italia da un ingombrante e ostinato anticiclone, che trascinerà sull'Europa e l'Italia ancora aria molto calda: da domenica 8 e per buona parte della prossima settimana, infatti, l'alta pressione sub-tropicale sarà assoluta protagonista delle condizioni meteo nel nostro Paese e su gran parte dell'Europa centro-occidentale.

L'anticiclone, che in estate avrebbe dato luogo a un'ondata di caldo intensa, raggiungerà nel weekend perfino le Isole Britanniche, abbracciando tutta l'Europa centro-occidentale, accompagnata da una massa d'aria dai connotati estivi: in questa fase le temperature saranno decisamente elevate per il periodo, in qualche caso perfino 8-10 gradi superiori alla norma.

Tra domenica 8 e l'inizio della settimana caldo intenso e zero termico a 4000 metri

Grandi anomalie termiche interesseranno, per quanto riguarda l'Italia, soprattutto al Centro-Nord. Domenica 8 potrebbe essere la giornata più calda di questa fase, con temperature di nuovo intorno ai 30 gradi, se non in qualche caso addirittura superiori.

Nel corso della settimana, i valori perderanno qualche grado ma resteranno abbondantemente sopra la media con picchi di 23-28 gradi. Anche lo zero termico resterà molto elevato: tra il fine settimana e l'inizio della prossima resterà infatti sopra i 4000 metri sulle Alpi occidentali.

L'anticiclone eviterà l'arrivo delle perturbazioni e di aria più fresca probabilmente fino alla metà di ottobre, in quello che sarà un vero e proprio prolungamento dell'estate.

Oltre alle temperature elevate dunque, mancheranno anche le piogge, salvo qualche sporadica pioviggine. L'unica variante autunnale sarà la nebbia, che potrebbe iniziare a formarsi nella bassa Pianura Padana e nelle valli interne del Centro.