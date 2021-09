Meteo, da domenica 3 ottobre intensa perturbazione

Nel weekend del 2-3 ottobre le condizioni meteo tenderanno a cambiare su alcuni settori del Paese. Sabato instabilità residua all’estremo Sud con ancora il rischio di qualche rovescio o temporale in Sicilia. Situazione più stabile altrove ma con un po’ di nuvolosità in transito, più compatta nella seconda parte del giorno su Levante ligure, Toscana e Lazio dove potrà dare luogo a qualche debole pioggia. Possibili brevi rovesci pomeridiani anche sulle Alpi piemontesi.

Domenica nubi in aumento al Nord e sul versante tirrenico ma con poche piogge di rilievo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la n.1 di ottobre), preceduta da una graduale intensificazione dei venti umidi e caldi meridionali. Lunedì 4 ottobre questa perturbazione sarà responsabile di un marcato peggioramento al Nord e regioni tirreniche con piogge più diffuse e localmente intense. In questi primi giorni di ottobre il clima sarà gradevole e molto mite con temperature in generale superiori alle medie stagionali: al Sud e sul versante tirrenico si supereranno ancora i 25 gradi con punte di 27-28.

Domenica 3 ottobre inizia il peggioramento al Nordovest

Domenica peggiora gradualmente a partire dalle regioni di Nordovest con piogge deboli sulle Alpi centro-occidentali, sull’Alto Piemonte nel nordovest della Lombardia e in Liguria. Nuvolosità in aumento al Nordest e sul settore centrale tirrenico con qualche pioggia su alto Veneto, Friuli Venezia Giulia e coste di Toscana e Lazio. Qualche episodio instabile sui rilievi della Sicilia e della Calabria e sul basso Ionio. Più soleggiato sulla Sardegna e nel settore del medio e basso Adriatico.

Temperature in lieve calo all’estremo Nordovest, in rialzo altrove per effetto dei venti meridionali in rinforzo. Picchi vicini ai 30 gradi sulla Sardegna.