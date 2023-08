Meteo, da domenica 27 cambia tutto: crollo termico e forti temporali

Per domenica 26 agosto sulle regioni settentrionali si conferma l’arrivo della perturbazione n. 4 del mese, responsabile già da sabato dei primi episodi di instabilità al Nordovest. Il tempo sarà molto molto instabile nel settore alpino e di nuovo al Nordovest con rischio di locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Entro la notte successiva verranno coinvolti anche il settore intorno al Ligure, l’Emilia occidentale e la Sardegna. Queste saranno le aree che per prime beneficeranno dell’attenuazione del caldo intenso. Ancora modesti i cali nelle temperature massime sull’alto Adriatico e tra Toscana, Umbria, Marche mentre altrove il tempo stabile e prevalentemente soleggiato saranno ancora accompagnati da temperature elevate. Anzi, l’attivazione di venti di Scirocco determinerà una impennata della calura all’estremo Sud, in particolare in Sicilia dove tra Palermitano e Trapanese si potranno anche superare i 40 gradi.

Tendenza meteo, crollo delle temperature la prossima settimana



Lunedì 28 il tempo perturbato con rischio di temporali violenti, oltre a insistere al Nord tenderà a coinvolgere anche gran parte del Centro e più marginalmente le Isole e il Sud peninsulare. Infatti l’Italia sarà sede di una circolazione depressionaria centrata sul Ligure associata a una massa d’aria più fresca ma molto instabile in graduale propagazione fino alle regioni meridionali. I venti di Maestrale, anche moderati o forti, responsabili di questo ricambio dell’aria a metà giornata avranno già raggiunto la Sardegna per poi estendere il loro raggio d’azione tra la notte successiva e martedì fino al Sud e alla Sicilia. Martedì sarà una giornata ancora contrassegnata da molti episodi di instabilità, specie tra Lombardia, Nordest e settore peninsulare, ma sarà la prima giornata in cui potremo considerare conclusa ovunque l’attuale ondata di calore. Seguiranno quindi fino a metà settimana altre giornate variabili e localmente instabili ma finalmente senza i disagi del caldo intenso con temperature nella norma o leggermente sotto le medie stagionali. Una nuova ripresa delle temperature sembra possibile verso il fine settimana successivo.

Per una conferma e maggiori dettagli dell’evoluzione descritta seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.