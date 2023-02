Meteo, da domenica 26 si riaccende l'inverno: pioggia, freddo e neve fino a bassa quota

Colpo di coda dell'inverno: da domenica 26 le condizioni meteo subiranno un netto cambiamento, con il ritorno di pioggia, neve e freddo più in linea con la stagione.

Domenica sul Nord Italia affluirà aria decisamente più fredda proveniente dall'Europa nord-orientale. Contemporaneamente, sul Mediterraneo Centrale si approfondirà un'area di bassa pressione che determinerà un generale e sensibile rinforzo dei venti.

Domenica 26 cambia tutto: torna l'inverno con pioggia, freddo e neve

Domenica sarà una giornata nuvolosa su gran parte d'Italia: una maggiore variabilità interesserà il sud e il Nord-Est. Si prevedono piogge diffuse nel Nord-Ovest, in Emilia Romagna e nelle Marche. Fenomeni sparsi anche nella regioni tirreniche, in Sardegna e nel sud della Puglia. Nel corso della giornata i fenomeni potrebbero intensificarsi sul settore compreso tra bassa Toscana, Umbria e Lazio, mentre dovrebbero attenuarsi in Emilia Romagna. Non si esclude al possibilità di qualche pioggia anche nell’ovest della Sicilia.

Oltre alla pioggia torna anche la neve, che cadrà a quote inferiori sulle Alpi. La neve potrebbe cadere fino a bassa quota sull'Appennino emiliano e fino in pianura tra Piemonte e entroterra ligure.

Le temperature subiranno un netto e sensibile calo sulle regioni del Nord. Venti intensi sull'Italia, con bora sull'alto Adriatico, e raffiche forti in Sardegna e di Scirocco nel canale d’Otranto. Vento di Grecale in intensificazione nel corso del giorno su Liguria e Toscana. Tra mossi ad agitati i mari attorno all'Italia, ad eccezione dell'Adriatico centrale.

Maltempo invernale segna la fine di febbraio

Lunedì 27, nello scenario più probabile, vi saranno precipitazioni soprattutto sull'estremo Nord-Ovest e sull'Appennino emiliano, nevose a quote molto basse e fino in pianura in Piemonte. Precipitazioni più deboli sono attese anche in Lombardia, nella pianura emiliana e sui settori tirrenici della Penisola.

Il centro di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale dovrebbe mantenersi attivo anche martedì 28 e mercoledì 1 marzo, pur in uno scenario che presenta ancora molte incertezze. Probabilmente ci saranno occasioni per nuove nevicate sul Piemonte e un peggioramento anche su Isole e regioni meridionali. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare sulle regioni del Nord.