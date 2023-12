Meteo: da domenica 17 dicembre al via fase stabile ed eccezionalmente mite!

Da domenica 17 dicembre, con l’espansione di un robusto anticiclone dall’Europa occidentale verso l’Italia e il Mediterraneo, prende il via una fase di tempo stabile, senza piogge o nevicate, e con clima molto mite, che ci accompagnerà durante la prima parte della settimana.

Gli effetti della massa d’aria in arrivo, con caratteristiche termiche anomale, saranno evidenti in montagna, con lo zero termico che sulle Alpi andrà a posizionarsi oltre i 3000 metri; nelle zone di pianura del Nord invece la stabilità atmosferica e l’inversione termica tipica di queste condizioni, manterrà su valori contenuti le temperature e favorirà la formazione di nebbie e un aumento degli inquinanti.

Le previsioni meteo per domenica 17 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con residui annuvolamenti in Calabria e nelle Isole; possibili piogge nella Sicilia sud-orientale. Nella notte e al mattino nebbie a tratti anche fitte sulla pianura Padana, ma in dissolvimento entro il pomeriggio.

Temperature minime in ulteriore calo ovunque: gelate al primo mattino al Nord; temperature massime in lieve rialzo. Venti ancora intensi orientali al Sud e Isole, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 18 dicembre

Tempo stabile con cieli in prevalenza sereni in tutta l’Italia; da segnalare solo poche nubi sparse in Puglia, nella Calabria ionica e in Sicilia. Di notte e al mattino possibile formazione di nebbie in pianura al Nord, più probabili in Veneto.

Temperature in rialzo da nord a sud, con valori massimi oltre la media nelle regioni centrali e settentrionali; clima molto mite per la stagione soprattutto in montagna. Ancora un po’ ventoso al Sud: venti moderati di Maestrale sul basso Adriatico e di Grecale nello Ionio; Scirocco più intenso nei Canali delle Isole, con i relativi mari mossi o molto mossi.