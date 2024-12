Meteo, da domani torna il maltempo: tanta pioggia, neve in montagna e vento molto forte. Le previsioni dal 18 dicembre

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre, osserveremo i primi sintomi di indebolimento dell’alta pressione: anche se le condizioni meteo resteranno ancora prevalentemente stabili, infatti, una nuvolosità innocua sarà un po’ più diffusa al Centro-Nord dove potranno anche calare lievemente le temperature massime e non si esclude l’arrivo di qualche debole pioggia isolata.

La situazione meteo cambierà poi in modo più evidente da domani per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 5 del mese) in successivo trasferimento venerdì verso il Centro-Sud, con precipitazioni localmente intense e temporalesche. La giornata di venerdì sarà anche caratterizzata quasi ovunque da forti venti, inizialmente meridionali e poi in rotazione fino a disporsi da nord o nord-ovest con raffiche anche tempestose, oltre i 100 km/h, a ridosso della Sardegna.

Questa marcata ventilazione farà affluire aria decisamente più fredda determinando un brusco calo termico verso valori anche sotto le medie stagionali e il ritorno della neve su Alpi e Appennini. L’attuale tendenza meteo, ancora piuttosto incerta, indica un miglioramento sabato a iniziare dal Centro-Nord, ma solo temporaneo con la possibilità che le tese correnti nord-occidentali in quota convoglino verso l’Italia un altro fronte freddo tra la fine di domenica e l’inizio della settimana di Natale.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 dicembre

La giornata di oggi sarà per lo più stabile, ma in generale più nuvolosa al Centro-Nord, in Sardegna, localmente anche sul basso Tirreno, dal pomeriggio anche su Puglia e Lucania. Nubi particolarmente compatte fra levante ligure e alta Toscana dove non si escludono deboli piogge o pioviggini. Sulla pianura Padana orientale e l’alto Adriatico ancora rischio di nebbie nelle ore più fredde.

Temperature minime in rialzo al Nord e in Toscana e generalmente sopra lo zero alle basse quote; massime stazionarie o in leggero calo. Venti in prevalenza deboli, salvo qualche rinforzo di Libeccio sul Ligure e di Maestrale all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 19 dicembre

Peggiora al Nord e nel settore intorno al Mar ligure con cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto. Piogge inizialmente tra il Levante ligure e l’alta Toscana, dove nel pomeriggio potranno anche essere localmente moderate, in estensione nella seconda parte della giornata alla Lombardia e al Nord-Est; nelle Alpi nevicate più diffuse dalla sera con quota in calo fino agli 800-1000 metri nel settore occidentale.

Sul resto d’Italia nuvolosità più irregolare con schiarite temporaneamente ampie su medio Adriatico, settore ionico, sud della Sicilia ed est della Sardegna; qualche locale pioggia possibile in Campania, in serata anche su Lazio e ovest della Sardegna. Massime in calo su Alpi e Nord-Ovest. Venti in intensificazione a iniziare dai mari di ponente, inizialmente meridionali; la sera forte Maestrale in arrivo in Sardegna.