Meteo, confermata l'Ottobrata: caldo anomalo e picchi oltre i 25 gradi

L’Ottobrata è destinata a proseguire anche nella seconda parte della settimana: sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo infatti resterà protagonista l’alta pressione di matrice sub-tropicale che assicurerà tempo stabile prevalentemente soleggiato e un clima eccezionalmente mite per la stagione.

Meteo, Ottobrata con caldo anomalo: giovedì 6 ottobre stabile

Giovedì e venerdì su tutte le regioni il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso gli annuvolamenti saranno pochi e di modesta entità concentrati per lo più in prossimità delle zone montuose.

Tra sabato a e domenica una debolissima perturbazione potrebbe attraversare le regioni centro-settentrionali dove si osserverà il passaggio di una maggio re nuvolosità in prevalenza di tipo medio alto dunque non associata a precipitazioni.

Solo sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale e le nubi un po’ più dense, associate ad una atmosfera tendenzialmente più instabile potrebbero dar luogo ad occasionali rovesci. Questa maggiore variabilità attesa sulle isole maggiori nel corso del fine settimana potrebbe poi essere il preludio ad un peggioramento più consistente su queste regioni atteso per l’inizio della prossima settimana.

Una tendenza eventualmente da confermare nei prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico continuerà la fase di caldo anomalo: un vero e proprio scampolo di estate con temperature sensibilmente superiori alla norma. Al Nord come al Sud sui potranno diffusamente raggiungere i 25 gradi ma in diversi casi si potrebbe andare anche oltre: non escludiamo infatti picchi localmente vicini ai 30 gradi al Centro-sud.