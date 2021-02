Meteo, clima primaverile anche da giovedì 25 febbraio

Settimana dominata dall'alta pressione: niente pioggia, tempo stabile e temperature sopra le medie anche da giovedì 25 febbraio. La tendenza meteo

La settimana proseguirà sotto il segno dell’alta pressione. Continuerà dunque questa lunga fase stabile con temperature sopra le medie stagionali e dal sapore primaverile. I valori, addirittura sono destinati ad aumentare e anche verso metà settimana potremo raggiungere picchi di 18-20°C.

Fase meteo stabile e molto mite anche da giovedì 25 febbraio

Giovedì 25 febbraio sarà una giornata di tempo stabile con prevalenza di sole e clima molto mite ovunque. Sa segnalare solo il rischio di formazione di qualche nebbia a banchi sulla parte centrale della Val Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Qualche foschia o nebbia anche nelle valli interne di Toscana, Umbria e Lazio. Temperature sopra le medie e venti in generale deboli.



La situazione non cambierà nemmeno tra venerdì 26 e sabato 27 febbraio: il tempo continuerà a restare stabile e non avremo rischio di pioggia sull’Italia. A dominare la scena saranno le temperature ancora sensibilmente sopra le medie stagionali e con valori primaverili. Si profila probabilmente da domenica 28 febbraio l’arrivo di venti un po' più freschi orientali che potrebbero determinare un calo termico al Nord e sul settore adriatico.