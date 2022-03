Meteo: clima più mite in questo lunedì 14 marzo con qualche pioggia

Anche nelle prossime ore di questo lunedì 14 marzo si faranno parzialmente sentire sull’Italia gli effetti della perturbazione numero 3 del mese che però non riuscirà a investire direttamente il nostro Paese: quindi poche piogge e nevicate, per lo più confinate al Nord-Ovest, e tra Toscana e Sardegna. Sul resto d’Italia, invece, la situazione risulterà in generale stabile e asciutta, grazie all’alta pressione che guadagnerà terreno sul nostro territorio, determinando poi, nella parte centrale della settimana, assenza di piogge praticamente in tutta Italia.

Non ci sono dunque buone notizie sul fronte della siccità, situazione destinata a perdurare ancora per diversi giorni. Dal punto di vista termico, l’alta pressione favorirà anche un generale rialzo delle temperature, che avranno caratteristiche più primaverili. Per l’ultima parte della settimana si profila un nuovo afflusso di aria fredda, ancora una volta proveniente dai Balcani, ma per le conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 14 marzo

Cieli in prevalenza sereni o pochi nuvolosi su Nordest, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Campania. Nuvolosità più diffusa sul resto d’Italia: locali e deboli precipitazioni su Liguria, Toscana e Sardegna, in serata anche sul Piemonte con nevicate sulle Alpi Occidentali oltre gli 800 metri.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento. Giornata ventosa per venti di Scirocco sui mari di ponente, sostenuti specialmente tra Sardegna e Sicilia.

Le previsioni per martedì 15 marzo

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, alta Toscana, Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in crescita, soprattutto al Nordovest e Toscana. Ancora intensi venti di Scirocco sui mari di ponente.