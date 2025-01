Meteo, clima più invernale e maltempo soprattutto al Sud: la tendenza da mercoledì 29 gennaio

Dopo l’allontanamento della perturbazione numero 9 di gennaio, che abbandonerà l’Italia nel corso di martedì, tra mercoledì e giovedì le condizioni meteo saranno influenzate da un altro sistema perturbato che secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbe portare precipitazioni soprattutto al Sud e in Sicilia. Si farà sentire nel frattempo anche l’afflusso di aria più fredda, responsabile di un calo termico diffuso che, dopo la fase eccezionalmente mite che stiamo vivendo in questo periodo, riporterà la colonnina di mercurio su valori più in linea con la stagione.

La tendenza meteo per mercoledì 29 gennaio

Mercoledì il tempo sarà in miglioramento sulle regioni centro-settentrionali, mentre già dalla notte una perturbazione tenderà a intensificarsi tra la Sardegna e la Sicilia portando qualche pioggia. Nel corso del mattino sarà probabile un miglioramento in Sardegna mentre il sistema perturbato porterà rovesci diffusi sulla Sicilia, in propagazione verso le altre regioni meridionali, con la possibilità di locali temporali. Qualche breve rovescio potrebbe coinvolgere anche le regioni centrali. I venti saranno in attenuazione dopo l’intensa ventilazione attesa per martedì. Le temperature caleranno lievemente, in particolare nelle minime al Centro-Nord e nelle massime al Sud.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora molto incerta. Secondo lo scenario che al momento sembra più probabile, giovedì la Sicilia nord-orientale e le regioni meridionali, in particolare la Puglia e la Calabria, risentiranno ancora degli effetti della perturbazione attesa per mercoledì. Sarà possibile anche un aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Ovest, che tuttavia non dovrebbe essere accompagnato da fenomeni di rilievo. Le temperature saranno ancora in lieve diminuzione.

Al momento, per la giornata di venerdì non sembra profilarsi il passaggio di nuove perturbazioni sull’Italia grazie a un rialzo della pressione atmosferica. Per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti.