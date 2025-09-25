Meteo, 25 settembre con clima fresco e rischio pioggia: ecco dove

Per il resto della settimana l’Italia sarà alle prese con una instabilità a tratti anche marcata, a causa di un vasto vortice depressionario ricolmo di aria fresca che rimarrà pressoché stabile a ridosso della nostra penisola, ostacolato da un massiccio blocco anticiclonico in consolidamento in queste ore sull’Europa settentrionale. In pratica si verrà a creare una circolazione atmosferica opposta rispetto a quella che ha interessato l’area euro-mediterranea la scorsa settimana, ossia alta pressione, stabilità e temperature sopra la media nei Paesi nordici, correnti perturbate e clima relativamente fresco nei settori meridionali del continente.

Tra oggi e il weekend, quindi, sul nostro Paese saranno frequenti le fasi piovose, in un contesto di variabilità che vedrà comunque anche delle pause e momenti soleggiati. Le temperature, in ulteriore diminuzione, scenderanno al di sotto della media, dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, nel fine settimana anche al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 25 settembre

Oggi al mattino un po’ di nuvole al Nord-Est, schiarite ampie nel resto del Paese, con possibili banchi di nebbia nella Val padana occidentale.

Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, con isolate piogge e brevi temporali su Alpi, Nord-Ovest e alta Toscana. Maggiori schiarite al Sud e in Sicilia con delle velature. Quota neve intorno a 2000-2200 metri lungo l’arco alpino. Alla sera rovesci e temporali in arrivo anche sulle Venezie.

Temperature minime in calo; piuttosto fresco al Nord al primo mattino. Massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione; valori sotto la media al Centro-Nord, basso Tirreno e Sardegna, nella norma altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale al Nord-Ovest, Veneto, Alpi orientali e alta Toscana; neve oltre 1700-2000 metri lungo l’arco alpino. Tempo più stabile e soleggiato altrove, a parte un po’ di nubi all’estremo Sud, con possibili isolate piogge o rovesci sulla Sicilia nel pomeriggio.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord e in Sicilia, in lieve ripresa in Sardegna, quasi stazionarie altrove; valori decisamente sotto la media al Nord-Ovest. Venti quasi ovunque deboli. Mari poco mossi, eccetto il Ligure che resta mosso.