Meteo, ancora clima estivo in Italia per la presenza dell'anticiclone africano. L'autunno resta bloccato

L'Italia vive ancora una fase climatica tipicamente estiva complice l'anticiclone nord-africano che, da settimane, ha segnato il ritorno del grande caldo con temperature estive e assenza di piogge. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, l'estate non molla la presa: caldo e sole da Nord a Sud

La seconda settimana di ottobre regala ancora un clima estivo con sole e temperature oltre i 30°. L'estate non molla la presa con caldo anomalo e picchi di temperature paragonabili ai mesi estivi. Non solo, la presenza dell'anticiclone nord-africano ha messo in stop anche le piogge favorendo cieli sereni e soleggiati in tutto il paese. L'anticiclone di matrice nord-africana non ha alcuna intenzione di abbandonare l’Europa, anzi tende a rinforzarsi ancora di più nei prossimi giorni con un nuovo aumento delle temperature e picchi di 30-32 gradi. La lunga coda dell’estate si fa sentire anche in montagna dove lo zero termico, in questo inizio di settimana, si aggirerà sulle Alpi intorno a 3.800-4.000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 9 ottobre 2023: giornata di sole in tutta Italia con cieli prevalentemente sereni. Qualche veloce annuvolamento solo nelle zone di Nord-Est e nel pomeriggio nelle aree montuose. Caldo in tutto il paese con picchi di calore nelle regioni del Centro-Sud con valori compresi tra i 25-30° e picchi di 31-32°. Per la giornata di martedì 10 ottobre le previsioni delineano un'altra giornata di bel tempo senza piogge e rovesci. Cieli sereni o parzialmente nuvolosi con la possibilità di nubi solo sul settore dell’alto Adriatico. Stabili le temperature con valori sempre al di sopra della norma climatica.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: calano le temperature?

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo delineano per la seconda metà della settimana ancora caldo e assenza di piogge. L'autunno è ancora bloccato e le proiezioni non mostrano alcun segnalo di cedimento dell'alta pressione che si conferma l'indiscussa protagonista della prossima settimana nell'area del Mediterraneo centro-occidentale. Fine settimana ancora caldissimo in Spagna ed Italia con picchi di temperature, anche se sull'Europa centrale l'anticiclone sembra arretrare per lasciare spazio alla circolazione di flusso occidentale atlantico più umido e fresco.

Fino a domenica 15 ottobre le previsioni meteo delineano tempo stabile con clima caldo e soleggiato senza piogge e rovesci. Temperature ancora al di sopra dei valori del periodo con picchi di 25-27°. Nessun cambiamento significato da mercoledì 11 ottobre fino ai prossimi giorni con la presenza di un cielo sereno fatta eccezione, nelle prime ore del mattino, per qualche addensamento di nubi basse sulle coste liguri, nelle valli toscane e nella valle padana orientale.