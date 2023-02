Meteo, ciclone Helios sulla Sicilia: 10 febbraio di forte maltempo con raffiche a 100 km/h

Nella giornata di venerdì 10 febbraio l’intenso ciclone mediterraneo Helios, trasformatosi in un vero e proprio Medicane (Mediterranean Hurricane, ossia uragano del Mediterraneo, detto anche TLC Tropical Like Cyclone, ciclone dalle caratteristiche simili a quello tropicale), porterà ancora maltempo sulla Sicilia prima di allontanarsi verso le coste del Nord Africa, favorendo così graduale miglioramento del tempo anche al Sud.

Nel frattempo l’alta pressione tornerà ad allungarsi verso Nord Italia, contribuendo così a bloccare il flusso delle correnti gelide provenienti da est: le temperature quindi cominceranno a risalire già nel corso della giornata odierna, per poi crescere in modo ancor più evidente nel fine settimana, quando un po’ di freddo e di vento si faranno sentire solo al Sud.

L’alta pressione si consoliderà ulteriormente nei primi giorni della prossima settimana, favorendo in gran parte d’Italia condizioni di tempo stabile e mite, con le temperature che torneranno ovunque al di sopra delle medie stagionali.

Ciclone Helios sulla Sicilia: le previsioni meteo per venerdì 10 febbraio

Venerdì nuvole al Sud e, solo al mattino, anche su Abruzzo e Molise: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, con nevicate sui rilievi oltre 600-900 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime ovunque in rialzo, più vicine ai valori medi stagionali. Venti molto intensi, con raffiche fino a 100 km/h sulla Sicilia, comunque in parziale attenuazione nella seconda parte del giorno; venti moderati o tesi settentrionali nel resto del Centro-Sud. Molto agitati o grossi il Basso Ionio e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 11 febbraio

Sabato tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, con appena un po’ di nuvolosità innocua al Sud. Temperature in generale aumento, soltanto al Sud e in Sardegna sono attesi dei modesti cali nei valori mattutini; ancora qualche debole gelata mattutina al Nord e aree interne del Centro.

Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord o nordovest su Tirreno occidentale, Mar Adriatico e Mar Ionio.