Meteo: ciclone Harry in azione! Attese piogge abbondanti, venti di tempesta e onde fino a 6/7 metri

Si è aperta una settimana molto complessa e difficile per l’Italia meridionale e per le nostre Isole Maggiori, con una fase di maltempo estremo, segnata da probabili gravi e pesanti criticità a causa delle piogge in qualche caso torrenziali (attese cumulate di pioggia tra i 200 e i 400 mm entro la fine di martedì 20), dei venti di tempesta (con raffiche al suolo fino a 120-130 Km/h), dei mari grossi o molto grossi (con onde fino a 6-7 metri fino alle coste) e delle conseguenti violente mareggiate.

Un vero e proprio ciclone mediterraneo (ribattezzato “Harry” dallo Storm Naming europeo) si muoverà lentamente tra le coste algerine, il canale di Sardegna e il canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima della giornata di giovedì 22.

La situazione, molto critica, resta sotto osservazione e da monitorare in base ai prossimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici, ma impone anche la massima attenzione verso le allerte emesse nelle prossime 24-48 ore dalla Protezione Civile nazionale e da quelle regionali direttamente coinvolte. Attualmente è in vigore l’allerta rossa (massima) in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 20 gennaio

Su Sardegna, Sicilia e Calabria tempo molto perturbato con possibili criticità. Precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci e locali temporali. Fenomeni persistenti e abbondanti, con probabili nubifragi, nei settori orientali delle Isole, sulla Calabria ionica e meridionale.

Tormente di neve in quota sopra i 1500-2000 metri su Peloritani, Etna, Serre e Aspromonte, poco sotto i 1000 metri sulla Sila e in risalita verso il Pollino. In giornata le precipitazioni infatti risaliranno verso la Basilicata, in serata anche verso la Puglia centro-meridionale. Tempo soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, dal pomeriggio anche al Nord, salvo una residua nuvolosità su basso Piemonte e Romagna.

Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord e sulle regioni adriatiche. Venti tempestosi orientali o di Scirocco tra le Isole maggiori, il mar Tirreno, la Calabria e il mar Ionio. Mari fino a grossi o molto grossi, con violente mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio

Ancora piogge tra Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Le nuvole prevarranno anche nel Lazio centro-meridionale, sul medio Adriatico e in Emilia Romagna, ma solo con fenomeni sporadici su Romagna, nord delle Marche, Abruzzo e Molise. Ampie schiarite su alto Lazio, Umbria occidentale, Toscana e regioni settentrionali.

Temperature minime per lo più in calo, specie al Nord con possibili gelate tra notte e primo mattino in pianura padana; massime senza grandi variazioni con lievi cali sul medio Adriatico e possibili rialzi tra Calabria e alto Ionio. Venti in progressiva attenuazione con le ultime raffiche burrascose a inizio giornata su Tirreno sud-orientale, Calabria e alto Ionio e tendenza ad un indebolimento in molte aree verso sera. Moto ondoso dei mari di conseguenza in lenta attenuazione; si segnala il Mar Ionio ancora molto agitato.