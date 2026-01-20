FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: oggi (20 gennaio) ciclone Harry al culmine! Maltempo con allerta rossa

Il ciclone Harry scatena ancora severo maltempo oggi (20 gennaio) nelle Isole maggiori e in Calabria dove è in vigore un'allerta meteo rossa.
Previsione20 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Un intenso ciclone mediterraneo (perturbazione numero 7 di gennaio), ribattezzato “Harry” dallo Storm Naming europeo, nella giornata odierna (martedì 20 gennaio) porterà forte maltempo al Sud e Isole, con piogge battenti e a tratti particolarmente intense, specie in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove tra ieri (19 gennaio) e oggi gli accumuli totali, in diverse zone, potrebbero superare i 300 millimetri.

A creare delle criticità potrebbero contribuire anche i venti tempestosi, orientali o di Scirocco, che oggi spazzeranno il Sud e Isole, con possibili raffiche a forza uragano (oltre 120 km/h), capaci di scatenare violente mareggiate lungo le coste maggiormente esposte, con onde alte anche 6-7 metri.

L’intenso ciclone mediterraneo porterà maltempo, comunque attenuato, anche nella giornata di domani (mercoledì 21), sempre soprattutto al Sud e Isole, ma con il parziale coinvolgimento anche del medio versante adriatico. Per giovedì 22, con l’esaurirsi degli effetti della perturbazione, è atteso invece un generale miglioramento del tempo, ma la tregua potrebbe durare poco: già per venerdì 23 infatti è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 8 del mese) e, quindi, un nuovo peggioramento del tempo.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 20 gennaio)

Prevalenza di tempo bello in Toscana, Umbria, Venezie e, dal pomeriggio, anche al Nordovest. In generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove: nel corso del giorno piogge diffuse, anche intense su Calabria, Sicilia e Sardegna, a carattere più debole e isolato anche su Puglia Meridionale, Basilicata e Romagna; neve sull’Appennino Meridionale oltre 1000-1200. In serata piogge in estensione anche al resto del Sud.

Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Centro-Sud e Isole, vicine alla norma in tutta Italia. Venti tempestosi orientali o di Scirocco al Sud e Isole; mari fino a grossi o molto grossi, con violente mareggiate sulle coste maggiormente esposte.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio

Altre piogge su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In generale nuvoloso anche sul Lazio, sul medio Adriatico e in Emilia Romagna, ma solo con fenomeni sporadici su Romagna, nord delle Marche, Abruzzo e Molise. Ampie schiarite su alto Lazio, Umbria occidentale, Toscana e regioni settentrionali.

Temperature minime per lo più in calo, specie al Nord con possibili gelate tra notte e primo mattino in pianura padana; massime senza grandi variazioni con lievi cali sul medio Adriatico e possibili rialzi tra Calabria e alto Ionio. Venti in progressiva attenuazione con le ultime raffiche burrascose a inizio giornata su Tirreno sud-orientale, Calabria e alto Ionio; tendenza ad un indebolimento in molte aree verso sera. Moto ondoso dei mari di conseguenza in lenta attenuazione; si segnala il Mar Ionio ancora molto agitato.

