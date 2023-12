Meteo, cede il potente anticiclone: dal 20 dicembre debole perturbazione

La settimana prenatalizia si è aperta con una circolazione atmosferica tutt’altro che invernale sopra l’Italia, improntata al tempo stabile e al clima decisamente mite per il periodo, particolarmente nelle Alpi dove, al momento, lo zero si mantiene alla quota dei 3500 metri.

Sono le conseguenze di un potente anticiclone che, tra le altre cose, favorisce l’accumulo di inquinanti e smog nelle conche e valli, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria.

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 questo anticiclone tenderà ad indebolirsi temporaneamente, consentendo il transito di una debolissima perturbazione atlantica (la n.6 del mese). Il suo passaggio avrà effetti pressoché nulli in termini di fenomeni, ma favorirà un lieve calo delle temperature - destinate a mantenersi comunque oltre la norma - e un aumento del rischio nebbie in val padana.

La tendenza successiva, quella che ci porterà fino al giorno di Natale, conferma l’instaurarsi di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo centrale, in un contesto prevalentemente anticiclonico. In altre parole, proseguirà il periodo senza piogge o neve e senza freddo, con giornate eccezionalmente miti, più ventose e molto variabili in termini di nuvolosità: pochi fenomeni, concentrati nelle Alpi di confine ed essenzialmente nella giornata di venerdì.

Le previsioni meteo per mercoledì 20

Al Nord cielo nuvoloso al mattino, ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio a partire dalle Alpi e dal Nord-Ovest. Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al Centro-Sud, con annuvolamenti più densi in mattinata nel sudest della Sicilia, associati a locali piogge; in serata sulla Sardegna, con isolati piovaschi nel settore occidentale. Tra la tarda notte e il primo mattino possibili nebbie in Val Padana, nelle valli interne della Toscana e dell’Umbria e nel Salento.

Temperature massime in calo nelle Alpi, stazionarie o in contenuta flessione sulla Penisola, al Nord-Est e sulla Sardegna. All’alba locali deboli gelate in pianura al Nord. Venti di Maestrale in marcato rinforzo dal pomeriggio sul mare di Sardegna e nei Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 21

Al Sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con qualche goccia di pioggia sul Gargano, ma con tendenza a successivi rasserenamenti. Al Centro-Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con la presenza di nebbie sulla valle padana e nelle conche interne della Toscana. Nuvolosità a quote medio-alte in transito nella seconda parte della giornata, con addensamenti più consistenti lungo la barriera alpina dove, in serata, giungeranno alcune nevicate in quota.

Temperature in lieve flessione le massime. All’alba deboli gelate in pianura al Nord. Venti burrascosi di Maestrale sul mare di Sardegna e nei Canali delle Isole, che diverranno agitati.