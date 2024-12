Meteo, settimana di Capodanno al via con l'anticiclone. Quanto durerà?

Condizioni meteo stabili almeno fino a Capodanno, con assenza di piogge e nevicate, temperature al di sopra della norma e un clima particolarmente mite sulle zone alpine. Queste condizioni “anticicloniche” provocano un graduale accumulo degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, peggiorando la qualità dell’aria nelle aree urbane; aumenteranno inoltre le nebbie, che saranno anche fitte tra la serata di San Silvestro e la notte di Capodanno, specie in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico.

Il primo giorno dell’anno nuovo vedrà anche la probabile presenza di strati di nuvolosità bassa tra Liguria e Toscana, ma saranno poche e deboli le possibili piogge. In base agli ultimi aggiornamenti per i giorni seguenti a Capodanno si profila un indebolimento dell’alta pressione, con il possibile arrivo di perturbazioni sull’Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 30 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni per l’intera giornata; da segnalare al mattino alcuni banchi di nebbia sulle coste tra Veneto ed Emilia, e in Salento. Un po’ di nubi in più sulla Liguria centrale e nella Calabria meridionale.

Temperature in lieve calo nei valori massimi al Nord. Venti molto deboli.

Le previsioni meteo per martedì 31 dicembre e la notte di Capodanno

La giornata di San Silvestro sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e temperature relativamente miti. Al mattino nebbie sul settore centro-orientale della Pianura padano-veneta; qualche banco di nebbia possibile anche su Salento e Valle dell’Arno. In giornata sole sulla maggior parte delle regioni, salvo nubi basse sulla Liguria. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità anche sulla Sardegna meridionale e lungo le coste tirreniche.

Tra la sera del 31 dicembre e la notte sviluppo di nebbia anche fitta in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Venti deboli, temperature senza grosse variazioni.