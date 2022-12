Meteo, Capodanno 2023 con l'alta pressione africana

La debole perturbazione (n.13) che sta attraversando il Nord e parte del Centro tenderà ad allontanarsi gradualmente lasciando il posto all’alta pressione subtropicale che, nel fine settimana di Capodanno, tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo e l’Italia, trascinando una massa d’aria eccezionalmente mite fin sull’Europa centrale. Le temperature quindi si manterranno su valori alti per la stagione, con punte intorno ai 20 gradi e localmente anche oltre all’estremo Sud, nelle Isole e lo zero termico sulle Alpi di nuovo oltre i 3000 metri.

La stabilità atmosferica però darà ancora luogo alla formazione di strati di nubi basse e nebbie in pianura e nelle aree costiere del Nord e in parte del Centro, favorendo anche l’accumulo degli inquinanti. Le attuali proiezioni modellistiche non evidenziano cambiamenti rilevanti fino all’Epifania, a parte un probabile leggero ridimensionamento delle temperature e il transito della coda di un’altra debole perturbazione nella prima parte della prossima settimana.

Le previsioni per venerdì 30 dicembre

Molte nubi al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Campania, Umbria, Marche e Sardegna, a parte delle iniziali schiarite all’estremo Nord-Ovest; tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, con solo qualche nebbia nel Golfo di Taranto e degli addensamenti in Sicilia al mattino. Piogge sparse su Levante ligure, Toscana e nell’area dell’alto Adriatico; nel pomeriggio qualche nevicata ad alta quota sulle Alpi occidentali.

Temperature senza grandi variazioni e ancora al di sopra dei valori medi stagionali. Venti di Libeccio al Centro-Sud, più intensi in Sardegna.

Le previsioni per sabato 31 dicembre

Schiarite su Alpi e Piemonte occidentale, molte nubi sul resto del Nord con locali piogge deboli in Liguria e, verso sera, anche nelle zone di pianura fra Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Nubi anche al Centro e nel settore del basso Tirreno, a parte ampie schiarite in Abruzzo, Molise e in giornata anche sul Lazio: non si escludono locali piogge in alta Toscana. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Sud e Isole. In serata e nella notte formazione di nebbie sul medio versante Adriatico e al Centro.

Clima sempre molto mite per la stagione, senza il rischio di gelate in pianura. Venti deboli.