Meteo, ottobre inizia con caldo anomalo. I dettagli su questo colpo di coda dell'estate

Il mese di ottobre esordirà nel segno del sole, dell’alta pressione africana e del caldo anomalo.

Le ultime proiezioni modellistiche a nostra disposizione, infatti, suggeriscono una persistenza del campo anticiclonico sull’Italia su buona parte dell’Europa centro-meridionale almeno fino al prossimo fine settimana, ma forse anche oltre. Giusto tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre si dovrebbe assistere ad un lieve e temporaneo cedimento in corrispondenza delle regioni settentrionali, lambite dalla coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe che potrebbe portare alcune isolate precipitazioni nelle Alpi e nelle regioni di Nord-Est, anche sotto forma di temporali. Per il resto, solo un po’ di nuvole passeggere, nulla di più. Il tempo quindi potrebbe rimanere secco fino al 10 ottobre.

Dal punto di vista termico, proseguirà il caldo estivo fuori stagione con temperature sensibilmente oltre la norma. Un colpo di coda dell’estate che farà registrare valori tipici di fine luglio: in particolare tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre quando un ulteriore lieve aumento potrebbe spingere i termometri fino a sfiorare i 32 gradi al Nord e i 33 al Centro e sulla Sardegna. Parliamo di un’anomalia in qualche caso superiore ai 10 gradi.

Verso metà settimana si dovrebbe assistere ad un leggero ridimensionamento dei valori a partire dalle regioni settentrionali, pur restando su valori anomali per il periodo. Caldo eccezionale anche in montagna, con lo zero termico che nelle Alpi si manterrà compreso tra i 4000 e i 4500 metri, salvo un temporaneo abbassamento nella parte centrale della settimana: un livello che sarebbe fuori scala anche in piena estate.