Meteo, caldo intenso sull'Italia: punte verso i 40 gradi! Le previsioni da venerdì 13 giugno

L’Italia entra nella fase più intensa di questa prima ondata di calore dell’estate causata, come di consueto, dall’espansione e permanenza dell’Anticiclone Nordafricano sul Mediterraneo, esteso in questo caso anche sull’Europa centrale fino alla Scandinavia meridionale, in una configurazione cosiddetta “a omega”, data la sua forma, dove compaiono due vaste aree di bassa pressione ai bordi, una nel settore atlantico del continente, l’altra sui Paesi dell’est ai confini con la Russia.

L’aria subtropicale che accompagna il promontorio anticiclonico continuerà a favorire condizioni di caldo intenso con temperature diurne anche superiori ai 35 gradi soprattutto nelle aree lontane dalle coste, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna, la regione più vicina al nucleo più “bollente” di questa massa d’aria. Non andrà meglio di notte, con minime spesso oltre i 20 gradi (notti tropicali) accompagnate da tassi di umidità sempre più elevati. Il tempo resterà per lo più stabile e soleggiato fino a sabato, con solo la possibilità di brevi temporali di calore per lo più sulle zone alpine.

Le previsioni meteo per venerdì 13 giugno

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con i consueti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi e nella pianura piemontese. Nelle ore centrali del giorno possibile sviluppo di isolati temporali di calore per lo più sulle Alpi occidentali.

Caldo e afa in intensificazione: massime in generale fra 29 e 34 gradi, ma con punte di 35-36 gradi nelle aree interne e fino a 37-38 gradi in Sardegna. Venti deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo di Maestrale intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per sabato 14 giugno

Situazione pressoché invariata, con la consueta evoluzione da una mattinata soleggiata o con cielo leggermente velato, a un pomeriggio con nuvolosità in temporaneo aumento a ridosso dei rilievi e in Piemonte. Il rischio di qualche temporale di calore pomeridiano, però, si estende a gran parte dell’arco alpino.

Caldo e afa in intensificazione nelle ore notturne con minime sopra i 20 gradi in molte zone; massime quasi stazionarie fra 29 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi in Sardegna. Venti deboli a carattere di brezza. Mari calmi o poco mossi.