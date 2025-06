Meteo, caldo intenso e qualche temporale: le previsioni del 3-4 giugno

Nelle regioni del Centro-Sud sarà una settimana con protagonisti l’Anticiclone Nordafricano, il sole e un caldo ben oltre la norma. Già nei prossimi giorni le temperature arriveranno a superare i 30 gradi, specie nelle aree interne lontano dal mare, poi nella seconda parte di settimana il caldo dovrebbe aumentare ulteriormente con valori che arriveranno ad oltrepasseranno anche i 35 gradi. Nel Nord Italia, fino a giovedì, il tempo sarà estremamente variabile e instabile perché lambito da due fronti perturbati in transito sull’Europa centrale. La prima (la nr. 1 di giugno) transiterà nelle prossime ore mentre la seconda raggiungerà mercoledì il Nord-Ovest per poi muoversi anche verso le regioni di Nord-Est; l’Emilia Romagna non dovrebbe essere coinvolta. I fenomeni saranno spesso dei temporali, localmente intensi e accompagnati da grandine. Per effetto di questi passaggi perturbati, nelle regioni settentrionali le temperature resteranno più contenute e oscilleranno intorno ai valori normali per un inizio di giugno. Secondo le attuali proiezioni modellistiche, a partire da venerdì il tempo dovrebbe diventare più stabile anche al Nord con un caldo in aumento ma comunque più sopportabile rispetto alle regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per oggi, martedì 3 giugno

Nuvole e tempo instabile sin dal mattino su Alpi, Prealpi e pianura piemontese con piogge e locali temporali in estensione verso sera anche alla pianura del Friuli. Nel resto d’Italia tempo stabile e in prevalenza soleggiato; da segnalare solo qualche sottile velatura in transito ed innocui annuvolamenti pomeridiani lungo l’Appennino. Temperature senza grandi variazioni. Giornata da piena estate al Centro-Sud con valori anche oltre i 30 °C e fino a 35 in Sardegna. Temperature massime più contenute al Nord con valori intorno alle medie stagionali. Venti meridionali in rinforzo in Liguria, alto Adriatico e Centro-Sud, fino a tesi con mari mossi o molto mossi nel Canale di Sicilia, intorno alla Sardegna, alto Tirreno e Mar Ligure; mari poco mossi altrove.

Previsioni meteo per mercoledì 4 giugno

Giornata con una prevalenza di nuvole al Nord, salvo ampie schiarite su Venezie ed Emilia Romagna. Nubi associate a rovesci o temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia occidentale e in forma più isolata sui rilievi del Trentino Alto Adige e Veneto; isolate piogge possibili anche in Liguria. Tempo generalmente soleggiato al centro-Sud. Temperature in lieve calo nell’estremo Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud con valori anche prossimi ai 35 gradi nelle aree interne lontano dal mare. Venti da deboli a localmente moderati in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud. Poco mossi l’Adriatico, lo Ionio e il Tirreno sud-orientale; mossi gli altri mari di ponente.