Meteo, caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: le previsioni da lunedì 11 agosto

Stiamo vivendo la fase più intensa della quarta ondata di caldo dell’estate 2025, causata ancora una volta dall’anticiclone nordafricano esteso verso il Mediterraneo e l’Europa, con la sua aria calda di origine subtropicale.

Le temperature sono salite sensibilmente, con valori diffusamente oltre la media anche di 5-7 °C: in molte aree si superano facilmente i 35 °C, mentre nelle zone interne del Centro-Sud e nella bassa pianura padana si raggiungono picchi vicini ai 40 °C.

Il caldo sarà intenso anche di notte, con minime generalmente oltre i 20 °C e, in molte zone, prossime ai 25 °C: saranno notti tropicali, caratterizzate da temperature elevate e da un’afa in graduale aumento.

Il caldo si fa sentire anche in montagna, con lo zero termico oltre i 4.500 metri e gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota.

Le previsioni meteo per lunedì 11 agosto

Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare solo il temporaneo aumento della nuvolosità nelle zone montuose durante il pomeriggio, questa volta con la possibilità di brevi temporali di calore per lo più sulle Alpi occidentali.

Temperature senza grandi variazioni: caldo intenso con massime dai 31 ai 36 gradi, ma con punte di 37-39 gradi nelle zone interne del settore tirrenico, del Sud, delle Isole e nella bassa pianura Padana. Venti deboli, salvo qualche rinforzo da est o nord-est sul medio-alto Adriatico e da nord o nord-ovest su basso Adriatico, Ionio e intorno alle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per martedì 12 agosto

Anche la giornata di domani sarà soleggiata e molto calda, con cieli sereni al mattino. Nel pomeriggio è atteso un parziale aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con la possibilità di qualche isolato temporale di calore sulle Alpi e, più sporadicamente, sull’Appennino. Temperature stazionarie, con valori diffusamente oltre i 35 °C e punte locali di 39-40 °C. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.