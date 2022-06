Meteo, caldo intenso a oltranza: la prossima settimana si arriverà a 40 gradi. Ecco dove

L’anticiclone Nord Africano si estenderà direttamente sull’Italia e darà origine a un nuovo, sensibile incremento del caldo a partire da lunedì 20 giugno.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano che questa ondata di caldo potrebbe durare almeno per tutta la prossima settimana, proseguendo fino al prossimo weekend. Il picco del caldo con i valori più elevati si avrà probabilmente a metà settimana quando andremo oltre i 35 gradi con punte di 38°C. Potremo toccare addirittura punte di 40 gradi sulle Isole e nelle zone interne del Sud.

Meteo, si intensifica il caldo: punte di 40 gradi dal 20 giugno

Lunedì si profila una giornata di tempo soleggiato ed estivo con l’eccezione delle Alpi, dove potranno formarsi alcuni temporali di calore in modo particolare in Alto Adige Nei giorni successivi tempo ancora soleggiato sull’Italia, anche se, sempre sulle Alpi, dovrebbero formarsi degli annuvolamenti con rischio di qualche rovescio e temporale di calore durante le ore più calde, in martedì sulle Alpi occidentali. Mercoledì l’instabilità sarà più evidente, con temporali su buona parte dell’arco alpino e con la probabilità maggiore di fenomeni più significati sui settori occidentali delle Alpi. Giovedì instabilità in attenuazione.

Il caldo intenso sarà assoluto protagonista con punte oltre i 35 gradi: le zone più calde con punte di 38-40 gradi saranno Sardegna, Sicilia e zone interne del Sud.