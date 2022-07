Meteo, 14 luglio con caldo e afa in aumento: andiamo verso una nuova ondata di calore

Condizioni meteo stabili e caldo in aumento: con l'anticiclone in rinforzo l'Italia è nel mirino di una nuova ondata di calore. Il primo aumento delle temperature sarà sensibile già tra domani, giovedì 14 luglio, e la giornata di venerdì quando, soprattutto al Centro-Nord, i valori massimi potranno avvicinarsi alla soglia dei 40 gradi.

L’ondata di calore si profila piuttosto duratura, ed è destinata ad accompagnarci anche nel corso della prossima settimana quando il nucleo più rovente dell’aria subtropicale determinerà un’ulteriore intensificazione della calura.

Secondo le attuali proiezioni l’apice del caldo dovrebbe farsi sentire nella parte centrale della prossima settimana, con giornate bollenti in cui il termometro potrà spingersi al di sopra dei 40 gradi in diverse zone: ci sarà il rischio di registrare nuovi record e la sensazione di caldo sarà resa ancora più intensa dagli elevati tassi di umidità che, in diverse zone, renderanno l’afa ancora più opprimente.

Le previsioni meteo per giovedì 14 luglio

Domani giornata tra sole e nuvole sulle Alpi, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento, con massime per lo più comprese fra 30 e 36 gradi e possibili picchi di 37-38 gradi. Venti per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per domani confermano che il caldo sarà intenso soprattutto al Centro-Nord: tra le città più bollenti ci sono Firenze, dove si prevede una massima di ben 37 gradi, e Milano, dove si arriverà a 35 gradi. 34 gradi attesi a Torino, mentre a Roma la calura sarà intensa ma più sopportabile con una massima prevista di 31 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 15 luglio

Venerdì al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi Orientali, bagnate anche da qualche improvviso rovescio o temporale; sempre tanto sole altrove. Temperature quasi dappertutto in crescita: caldo afoso intenso, con massime per lo più comprese fra 31 e 37 gradi e possibili picchi di 38-39 gradi.