Meteo, caldo in aumento dal 3 giugno

Torna l'anticiclone africano, e nei prossimi giorni influenzerà le condizioni meteo in tutto il Paese. Dopo un 2 giugno segnato da un temporaneo aumento delle nuvole, infatti, tra giovedì 3 e sabato 5 giugno vivremo una fase meteo stabile e con clima estivo: nelle zone più calde si registreranno valori intorno ai 30 gradi.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

In particolare, giovedì 3 giugno prevarrà il bel tempo quasi in tutto il Paese. Nuvole irregolari e variabili coinvolgeranno il Nord, ma saranno per lo più concentrate sulle Alpi, dove nel pomeriggio ci sarà anche la possibilità di piogge brevi e isolate. Qualche velatura innocua potrà interessare anche le aree interne montuose del Centro-Sud.

Le temperature aumenteranno in tutto il Paese, dove vivremo un clima tipico dell'inizio dell'estate. Diffusamente supereremo la soglia dei 25 gradi.

La situazione meteo sarà simile nella giornata di venerdì 4 giugno, quando prevarrà il sole in gran parte del Paese. Lungo le Alpi si osserveranno ancora un po' di nuvole, specie nel pomeriggio quando qualche rovescio o temporale potrà interessare i settori centro-orientali.

Il caldo sarà in ulteriore aumento e si potranno raggiungere punte vicine ai 30 gradi.

Condizioni meteo per lo più stabili anche nella giornata di sabato 5 giugno, ma l'anticiclone tenderà a indebolirsi gradualmente e si faranno sentire i primi effetti di una perturbazione in avvicinamento. In giornata una locale instabilità sarà ancora concentrata sulle Alpi, ma osserveremo un aumento delle nuvole a iniziare dal Nord-Ovest, dalla Toscana e dalla Sardegna. Tra sera e notte condizioni meteo in peggioramento, con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e in Toscana.

Nelle temperature prevarranno ancora ulteriori lievi aumenti, con un clima estivo e punte intorno ai 30 gradi.