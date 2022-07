Meteo: caldo intenso fino a martedì 5 luglio. Da mercoledì 6 graduale svolta

Lunedì 4 luglio sarà una giornata ancora all'insegna di sole e caldo su gran parte dell'Italia eccetto un locale aumento dell'instabilità al Nord, perlopiù in montagna. Nel dettaglio, sulla maggioranza delle nostre regioni si avrà un cielo sereno e un clima estremamente caldo. Nelle regioni settentrionali invece, più che altro nelle zone di montagna, sarà presente maggior nuvolosità, associata anche a rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi.

Temperature sempre al di sopra delle medie in tutta l'Italia, in lieve rialzo nei valori minimi in Sardegna e al Centro-Nord; massime in lieve calo su Nord-Ovest e aree alpine, senza grandi variazioni altrove. Venti: per lo più deboli e a regime di brezza. Mari: generalmente calmi o poco mossi; localmente mosso solo il Canale d’Otranto.

Da mercoledì 6 luglio sembra farsi largo una tregua dal caldo intenso: la tendenza meteo

Martedì 5 luglio, stando agli ultimi aggiornamenti, non sono attese novità importanti. Dunque sarà un'altra giornata caratterizzata da tempo soleggiato e clima molto caldo in tutto il Paese.

Da mercoledì 6 luglio si profila invece un graduale cambiamento a iniziare dal Centro-Nord, dove affluirà aria un po' più instabile con un aumento del rischio di qualche temporale e un primo calo delle temperature. L'aria più fresca probabilmente giungerà al Sud e nelle Isole nella parte finale della prossima settimana, ponendo dunque fine a questa lunga e intensa terza ondata di caldo dell'estate. La tendenza appena descritta mostra margini di incertezza, per maggiori dettagli invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.