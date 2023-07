Caldo estremo sull'Italia: quando finirà? La tendenza meteo dal 20 luglio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che, purtroppo, l'ondata di caldo africano che sta soffocando l'Italia è destinata a durare ancora a lungo nelle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori. Per il Nord, invece, si profila un'attenuazione della calura a partire da giovedì 20 luglio.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

L'anticiclone africano continuerà a soffocare buona parte dell'Italia per tutto il resto della settimana, con una massa d'aria rovente che manterrà le temperature su valori eccezionalmente alti in particolare al Sud e nelle Isole maggiori.

Al Nord, invece, da metà settimana l'alta pressione mostrerà segni di cedimento, lasciando spazio al ritorno dei temporali e a un'attenuazione del caldo.

In particolare, nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio i primi temporali coinvolgeranno il Nord-Est. Nella giornata di giovedì, poi, prevarrà il sole in gran parte del Paese, ma dal pomeriggio qualche temporale coinvolgerà le Alpi e le Prealpi centro-orientali per poi estendersi, probabilmente, anche sul settore centrale della Pianura padana in tarda serata.

L’aumento dell’instabilità meteo sarà accompagnato da una diminuzione delle temperature al Nord, e l’ondata di caldo è destinata ad attenuarsi lievemente anche nelle regioni centrali e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia continuerà invece a fare molto caldo, con temperature estremamente elevate e ben al di sopra della norma.

Anche per venerdì 21 luglio si profila un cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte dell'Italia. Nel pomeriggio qualche temporale potrà coinvolgere il settore alpino, specie quello centro-orientale, e occasionalmente anche la dorsale appenninica. In serata i temporali potranno estendersi anche alle pianure del Nord-Est.

Le temperature caleranno ancora, leggermente, nelle regioni centro-settentrionali, in modo più sensibile sul Nord-Ovest. Il clima resterà ancora estremamente caldo sulle regioni centro-meridionali e le Isole maggiori, in particolare in Sicilia.

Per il weekend del 22-23 luglio la tendenza meteo risulta ancora un po’ incerta specie per le regioni settentrionali, dove tra la fine di venerdì e la giornata di sabato potrebbe proseguire la fase temporalesca. Il resto del paese, invece, molto probabilmente dovrà ancora fare i conti con l’anticiclone africano, in un fine settimana che trascorrerà quindi all'insegna di molto sole e temperature estremamente elevate, soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori.