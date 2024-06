Meteo, caldo estivo in aumento: si va verso i 35 gradi. Ecco dove

Nel corso della settimana, con la graduale avanzata dell’alta pressione, assisteremo a un progressivo miglioramento del tempo, anche laddove negli ultimi giorni hanno continuato a formarsi numerosi temporali. Già nelle prossime ore quindi il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, con un po’ di instabilità residua per lo più confinata su Venezie ed estremo Sud. Nei prossimi giorni l’alta pressione garantirà tempo in generale stabile e asciutto, con pochi temporali per lo più sulle Alpi e temperature ovunque in crescita: si farà sentire quindi un po’ di caldo estivo, con temperature intorno a 30 gradi e punte anche di 34-35 gradi, specie nel fine settimana sulle Isole Maggiori. La fase con prevalenza di tempo stabile e asciutto in tutta Italia verrà interrotta domenica, con l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà numerosi temporali al Nord, con strascichi anche agli inizi della prossima settimana; nel resto del Paese invece resisteranno condizioni di tempo tipicamente estivo, con tanto sole e temperature oltre la norma.

Previsioni meteo per mercoledì 5 giugno

Mercoledì al mattino un po’ di nuvolosità su Venezie, Liguria ed estremo Sud, con isolati piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia Orientale; tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Alta Lombardia e zone interne del Centro: isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, Appennino Centrale, Calabria e rilievi della Sicilia. Venti deboli. Temperature massime stazionarie o in leggera crescita.

Previsioni meteo per giovedì 6 giugno

Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Nord, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia sulle zone alpine e prealpine. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime ovunque in aumento e in generale al di sopra della norma. Venti in prevalenza di debole intensità.