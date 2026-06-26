Meteo: caldo e afa sempre più intensi! Picchi fino a 39 gradi

Nella parte finale di questa settimana l’alta pressione del “bollente” Anticiclone Nord-Africano andrà a occupare con maggior decisione il nostro Paese, smorzando in parte l’instabilità pomeridiana e causando un’ulteriore intensificazione dell’ondata di calore.

Questo significa, in particolare, che tra oggi (venerdì 26) e il weekend ci attendono giornate in gran parte soleggiate, con appena qualche temporale pomeridiano sulle zone montuose e, soprattutto, un caldo afoso intenso, in ulteriore aumento: le temperature massime, in Italia, oltrepasseranno diffusamente i 35 gradi, con picchi intorno ai 40 gradi e con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell’afa.

Il caldo risulterà opprimente anche nelle ore notturne, caratterizzate da vere e proprie notti tropicali, con le minime che rimarranno in generale sopra i 20 gradi e in diverse località addirittura oltre i 25 gradi, facendo registrare valori simili alle massime normalmente attese a inizio giugno. L’intensa ondata di calore insisterà anche nella prima parte della prossima settimana, per poi attenuarsi tra giovedì 2 e sabato 4 luglio, quando è probabile che un generale calo termico spinga le temperature su valori più vicini alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 26 giugno

Al mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con qualche innocuo addensamento nuvoloso solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del Paese, sempre soleggiato altrove: isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Ligure, zone montuose del Lazio, Appennino Meridionale, rilievi della Sicilia e montagne della Sardegna; possibili locali sconfinamenti lungo le coste della Calabria Tirrenica e della Sicilia Meridionale. In serata residui acquazzoni e temporali sulle Alpi Centrali e Orientali.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento: valori per lo più compresi fra 31 e 37 gradi, con picchi di 38-39 gradi, specie al Nord e zone interne del Centro; sensazione di caldo accentuata dall’afa. Venti a regime di brezza.

Le previsioni meteo per sabato 27 giugno

Al mattino bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della Penisola e nell’interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove: isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia.

Caldo afoso sempre intenso, con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza.