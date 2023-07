Meteo, caldo e afa sull'Italia: punte intorno ai 40 gradi nelle zone più roventi. Le previsioni per il 10 luglio

Inizio di settimana, tra lunedì e martedì, con l’alta pressione che occuperà stabilmente l’Italia: le condizioni meteo saranno quindi stabili, con tanto sole e la possibilità di isolati temporali pomeridiani solo sulle Alpi, mentre insisterà ovunque il caldo afoso intenso, caratterizzato da notti tropicali(minime di 20 gradi e oltre), temperature massime diffusamente oltre i 30 gradi con punte di 40 gradi e oltre al Sud e Isole, tassi di umidità elevati (specie al Nord), mentre sulle Alpi lo zero termico (quota al di sopra della quale si trovano temperature inferiori a 0°C) si collocherà a quote insolitamente alte, intorno ai 4600-4800 metri.

Ondata di caldo africano per colpa di El Niño? No! Ricordiamo infatti che le irruzioni di aree di alta pressione sub-tropicale verso le nostre latitudini, per quanto rappresentino un’anomalia, a causa del cambiamento climatico si verificano con insolita frequenza oramai già da diversi anni: le temperature eccezionali previste per i prossimi giorni quindi non avranno tra le cause questo fenomeno, appunto El Niño, che ha preso il via da poco nell’Oceano Pacifico Equatoriale, e i cui effetti su molte aree (anche assai distanti) del Pianeta si osserveranno solo nei prossimi mesi, e in particolare nel 2024.

Le previsioni meteo per lunedì 10 luglio

Lunedì al mattino bel tempo ovunque. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi Orientali, dove si formeranno anche isolati rovesci e temporali; sempre soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita e per lo più comprese fra 31 e 38 gradi, con punte anche di 40-42 gradi in Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 11 luglio

Martedì al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, con la possibilità di qualche temporale sulle Alpi Occidentali; sempre soleggiato nel resto d’Italia. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: temperature massime quasi dappertutto comprese fra 32 e 40 gradi, con picchi fino a 41-42 gradi in Sardegna.