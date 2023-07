Meteo, caldo e afa in aumento, ma senza eccessi: da sabato 29 tornano temporali al Nord

Archiviata definitivamente l’ondata di calore infernale e da record al Centro-Sud, adesso beneficiamo tutti di una tregua, con un quadro termico estivo, dunque un caldo normale per il periodo.

Una “rinfrescata” destinata a durare poco: l’alta pressione, in rimonta proprio in queste ore sul Mediterraneo centrale, è sempre di matrice nord africana, dunque associata ad una massa d’aria sub-tropicale, in risalita verso la Penisola e le Isole dove, tra venerdì 28 e lunedì 31 luglio, assisteremo ad una nuova intensificazione del caldo, mentre proseguirà la stabilità atmosferica. Dobbiamo però sottolineare che il caldo non sarà estremo e che, nella peggiore delle ipotesi, nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi solo su Sardegna e Sicilia.

Discorso diverso per il Nord dove l’alta pressione tenderà invece ad indebolirsi, le temperature risaliranno, ma si accentuerà soprattutto l’afa: alla fine della giornata odierna aumenterà l’instabilità nel settore alpino, mentre tra sabato sera e domenica il rischio temporali coinvolgerà in parte la valle padana e soprattutto il settore di Nordest, attraversati dalla coda di una perturbazione atlantica (la n.3 di luglio) in transito Oltralpe.

Le previsioni meteo per venerdì 28

Sull’insieme del Paese tempo nel complesso buono e abbastanza soleggiato, ma con alcuni annuvolamenti passeggeri: prima al Centro-Nord e sulla Sardegna, nella seconda parte della giornata anche al Sud peninsulare, con un cielo tra il poco e l’irregolarmente nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi alpini, associata a locali rovesci o brevi temporali, più probabili in serata nel settore centro-orientale e in Alto Adige.

Temperature in generale aumento: massime per lo più tra 28 e 34 gradi, ma con punte fino a 35-37 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti per lo più deboli e a prevalente regime di brezza. Mari: mossi i Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per sabato 29

Sull’Emilia Romagna e al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo nubi modeste e passeggere sulla Toscana e scarsi cumuli ad evoluzione diurna in Appennino. Nuvolosità variabile sin dal mattino nel resto del Nord: dal pomeriggio primi rovesci o temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi. In serata tendenza a peggioramento, con focolai temporaleschi in formazione sulla Lombardia e al Nordest, localmente associati a gradine e raffiche di vento.

Temperature: massime in ulteriore aumento sulle regioni peninsulari e sulle Isole dove si supereranno i 35 gradi, fino a sfiorare i 40 su Sardegna e Sicilia. Clima afoso al Nord. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.