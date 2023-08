Meteo: caldo contenuto fino al 7 agosto. Poi temperature oltre la norma, specie al Nord

Lunedì 7 agosto sarà possibile qualche residuo e isolato episodio di instabilità nelle regioni adriatiche, per lo più in quelle del Centro. Un po’ di nuvole, ma per lo più innocue, anche nelle Alpi orientali e sull’estremo Nordest. Per il resto, il flusso di correnti nord-occidentali sarà più asciutto con prevalenza di un cielo sereno o poco nuvoloso.

Soffierà ancora una ventilazione nord-occidentale vivace con il Foehn in discesa dalle Alpi e un Maestrale localmente anche forte in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Le temperature saranno in lieve calo in Val Padana e sull’Adriatico, in lieve aumento nel settore ligure e in quello tirrenico; massime contenute per il periodo, per lo più comprese tra 24 e locali punte intorno ai 30 gradi in Calabria e nelle Isole maggiori.

Caldo in aumento a iniziare da martedì 8 agosto: torna l'alta pressione nord-africana con le anomalie più marcate al Nord. La tendenza

Poi, da martedì 8, alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Si apre una fase stabile anticiclonica destinata a durare per diversi giorni, probabilmente per tutta la settimana o anche oltre. Ne conseguirà una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con poche eccezioni: un piccolo disturbo potrebbe lambire giovedì 10 il Nordovest con qualche fenomeno possibile lungo le Alpi centro-occidentali. Venerdì 11 locale instabilità pomeridiana nel settore alpino centro-orientale.

Le temperature torneranno gradualmente a salire riportandosi, nella seconda parte della settimana, sopra le medie stagionali a iniziare dal Nord e dalla Sardegna; questa volta l’anomalia più marcata rispetto alla norma dovrebbe riguardare il Nordovest e il settore alpino. Per una conferma di questa tendenza seguite quindi i prossimi aggiornamenti.