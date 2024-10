Meteo: caldo anomalo tra fine ottobre e inizio novembre! Tendenza per Halloween e Ognissanti

Per i giorni a cavallo del cambio del mese si conferma la presenza di un campo di alta pressione che dal suo massimo in prossimità delle Isole Britanniche si estenderà fino al Mediterraneo centrale ed ai Balcani, abbracciando quindi anche l’Italia dove prevarranno condizioni di stabilità. Tra mercoledì 30 e sabato 2 novembre vivremo quindi giornate abbastanza simili, soprattutto con tempo asciutto e senza piogge.

Le Isole maggiori verranno spesso lambite da un po’di nuvole variabili mentre altrove la presenza del sole potrà essere limitata, solo nebbie o strati di nubi molto basse in formazione nelle ore più fredde in Val Padana e, in forma più localizzata. nelle conche interne del Centro. La massa d’aria rimane mite anche per l’inizio di novembre con temperature che rimarranno per lo più sopra le medie stagionali, specie nelle aree più soleggiate e con le anomalie più evidenti al Nord.

Le attuali proiezioni poi farebbero intravedere tra domenica 3 e l’inizio della settimana successiva un parziale indebolimento dell’anticiclone nel suo margine orientale. Il suo arretramento verso ovest dovrebbe lasciare il campo a correnti settentrionali più fredde dirette principalmente verso la penisola balcanica ma con coinvolgimento marginale anche del nostro Paese.

Ancora molto incerti gli eventuali effetti in termini di nuvole e fenomeni, mentre dal punto di vista termico le infiltrazioni aria più fresca dovrebbero credibilmente favorire un calo delle temperature verso valori più vicini alle medie stagionali, specie sul lato adriatico e al Sud. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.